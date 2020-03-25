События

08:54 25.03.2020

Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

1 мин читать
Белый дом и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту о поддержке экономики объемом $2 трлн

Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн, сообщает Dow Jones со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Эрика Уэланда.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл, а также лидер демократического меньшинства Чак Шумер в ближайшее время объявят о достигнутых договоренностях.

Ранее сообщалось, что законопроект, обсуждавшийся Белым домом и Сенатом, предусматривает денежные выплаты в размере $1200 множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Теги: #соглашение #сша #сенат #правительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 25.03.2020
Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

Индекс Dow Jones подскочил более чем на 11%, показал максимальный подъем с 1933 года

09:23 25.03.2020
Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

Трамп: американцам нужно идти на работу, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса

06:39 25.03.2020
США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

США выделят $6 трлн на борьбу с COVID-19 – Кадлоу

02:23 25.03.2020
Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

Пресс-секретарь Белого дома после отрицательного теста на Covid-19 вернется к работе

00:31 25.03.2020
Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

20:19 24.03.2020
Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

16:39 24.03.2020
Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

11:40 24.03.2020
РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

РФ арестовывает граждан Украины по политическим мотивам и не предоставляет им медобеспечение в условиях пандемии коронавируса - американские дипломаты

10:34 24.03.2020
В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

В США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперевозки

10:00 24.03.2020
Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

Трамп продолжает рекламировать лекарства от малярии, называя их божественным даром в лечении COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области сообщили о первой смерти от COVID-19

Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений - МИД

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится не в четверг, а позже – источник

В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

Обвиняемый в завладении средствами "Воздушного экспресса" помещен под домашний арест из-за действий гособвинения и обвиняемого – САП

В Тернопольской области сообщили о первой смерти от COVID-19

ТКГ по видеосвязи обсудит разведение сил и доступ международных организаций в ОРДЛО - Резников

Из космического центра во Французской Гвиане украдены 40 тыс. защитных масок

В Тернополе впервые подтвердили случай заболевания COVID-19

В ОАСК обжаловали ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений - МИД

Во Львовской инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 44 человека

Французы не доверяют данным СМИ о коронавирусе и недовольны действиями властей - опрос

Боевики напали в Афганистане на храм сикхов, несколько человек погибли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА