События

08:07 25.03.2020

Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев

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Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев

Из Турции в Украину вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за закрытия границы, сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал Гаман в своем аккаунте в Тивиттере.

 

Теги: #эвакуация #коронавирус #турция #украина
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