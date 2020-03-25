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07:15 25.03.2020

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"24 марта вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия...Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Березово, Марьинка, Павлополь, Новоолександровка, Крымское, Новотошковское, Травневое, Петровское.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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