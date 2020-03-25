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06:01 25.03.2020

У нардепа Рудыка диагностирован коронавирус – Гриб

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У нардепа Рудыка диагностирован коронавирус – Гриб

У нефракционного народного депутата Верховной Рады Сергей Рудыка диагностирован коронавирус COVID-19, сообщила народный депутат  Украины Виктория Гриб.

"Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудик попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его врач", - сообщила Гриб во вторник, 24 марта, в комментарии одному из телеканалов.

Она отметила, что последний раз контактировала с Рудыком на заседании верховной рады 17 марта. В связи с этим Гриб будет неделю находится на обсервации, поскольку Рудик в сессионно зале сидит перед ней.

Теги: #нардеп #коронавирус #украина
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