Мы создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы - Шмыгаль

Представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые могут влиять на экономические вызовы, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня я провел видеоконференцию с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма" – написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале в ночь на среду.

Премьер-министр Украины отметил, что страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы.

По его мнению, платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.