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00:31 25.03.2020

Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

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Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли

Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США превысило 52 тыс., увеличившись со вторника на более чем 5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.

Всего по состоянию на среду по Гринвичу подтверждено 52983 случая заболевания, а также 685 умерших. При этом количество вылечивших составило всего 370 человек. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Самое большое количество заболевших с момента начала пандемии зафиксировано в штатах Нью-Йорк (25665), Нью-Джерси (3675), Калифорния (2494), Вашингтон (2221), Мичиган (1791), Иллинойс (1535) и Флорида (1412). В штате Нью-Йорк самое большое количество умерших от вируса - 210 человек. Только со вторника там зафиксировано 53 летальных исходов.

Самым "благополучным" штатом по числу заболевших является Восточная Вирджиния, где выявлено всего 20 случаев.

Как сообщалось, в понедельник главный хирург США доктор Джером Адамс заявил, что в ближайшие дни в Америке ожидается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - сказал он в эфире программы Today телеканала NBC News.

По словам Адамса, болезнь распространяется в США, потому что многие люди по всей стране, особенно молодые не воспринимают угрозу достаточно серьезно и не следуют указаниям властей оставаться дома и практиковать социальное дистанцирование.

По словам американских врачей, вирус поражает не только людей пожилого возраста. Например, в штате Мэриленд более 40% заразившихся коронавирусом - люди в возрасте от 18 до 54 лет.

 

Теги: #данные #сша #заболевшие #коронавирус
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