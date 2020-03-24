События

23:36 24.03.2020

Умер оперный певец Анатолий Мокренко

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Умер знаменитый оперный певец, народный артист Украины Анатолий Мокренко.

"24 марта 2020 отошел в вечность выдающийся оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины им Шевченко (1991-1999рр.), профессор кафедры вокального пения Национальной музыкальной академии Украины им.П.И.Чайковского - Анатолий Юрьевич Мокренко", - сообщается на сайте Национальной музыкальной академии Украины им.П.И.Чайковского.

22 января 2020 года Анатолию Мокренко исполнилось 87 лет. Он закончил Киевский политехнический институт по специальности горный инженер-технолог, а затем Киевскую консерваторию.

В 1963-1968 годах— солист оперной студии Киевской консерватории, с 1965 года преподавал в Киевской консерватории. С 1968 года – солист Киевского оперного театра.

В 1991-1999 года – гендиректор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Т.Шевченко.

Удостоен званий народного артиста Украины и СССР.

Теги: #мокренко #украина #смерть
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