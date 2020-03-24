ПЦУ готова предоставить помещения для обследования или лечения пострадавших от коронавируса

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для больных с коронавирусом, заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Помещения, которые находятся в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся обследовании или лечении. Так мы будем делать везде, где есть возможность и будет необходимость, в епархиях по всей Украине", - сообщается на страничке митрополита Епифания в соцсети Фейсбук.