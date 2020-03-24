События

22:54 24.03.2020

В г.Днепр умер мужчина, у которого подозревают Covid-19

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В г.Днепр умер мужчина, у которого подозревают Covid-19

В городе Днепр умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет и был доставлен в больницу с подозрением на заболевание Covid-19.

Как сообщается на сайте Днепропетровской областной государственной администрации во вторник, мужчина чувствовал недомогание, однако к врачам обратился только 24 марта. Медики прибыли в защитных костюмах. Пациент был в тяжелом состоянии, в больнице ему диагностировали пневмонию.

"Результаты теста на коронавирус будут известны завтра, 25 марта", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на Днепропетровщине  два лабораторно подтвержденных случаях коронавируса. Еще девять человек проверяют на Covid-19.

 

Теги: #днепр #коронавирус #украина #подозрение
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