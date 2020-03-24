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21:24 24.03.2020

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

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"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" обратилась в Министерство цифровой трансформации Украины с предложением помочь информацией, которая может пригодиться для выявления потенциальных очагов распространения вируса Covid-19 и грамотного распределения медицинских ресурсов.

"Алгоритмы, которые мы, как мобильный оператор, предложили и над которыми мы работаем, позволяют определить количество абонентов, приехавших из-за границы и их возможные географические контакты", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе оператора.

Как подчеркивают в "Киевстар", неперсонифицированные данные о потреблении мобильного и интернет трафика могут косвенно свидетельствовать об определенных поведенческих трендах и привычках, в том числе могут свидетельствовать о корреляции между перемещением населения и случаями заражения

В то же время оператор отмечает, что аналитика на основе Big Data не может быть единственным источником информации, и рекомендует применять также и другие инструменты для анализа ситуации.

В компании также подчеркнули, что "Киевстар" не отслеживает действия абонентов.

"Все аналитические модели с использованием BigData строятся на базе неперсонифицированных и зашифрованных данных. "Киевстар" придерживается законов Украины "Об информации" и "О защите персональных данных", - заявили в пресс-службе мобильного оператора.

Как сообщалось, ранее "Киевстар" предоставил бесплатный доступ к приложению "Доктор онлайн" с возможностью проконсультироваться с врачом через чат, аудио или видеозвонок (ранее стоимость консультации в приложении составляла 50 грн), а также решил не тарифицировать звонки по Украине на "горячие линии" по профилактике коронавируса и трафик с информационно-справочных сайтов правительственных и медучреждений.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк). 

Теги: #коронавирус #киевстар #украина
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