Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений

По состоянию на 20:00 вторника 78 тыс. 592 гражданина Украины, остававшихся за рубежом из-за введенных ограничений в рамках противодействия распространения коронавирусной инфекции, вернулись на родину при содействии дипломатических учреждений Украины, сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter.

В то же время на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - восемь, в Германии - семь, в Объединенных Арабских Эмиратах – три, в Молдове, Австралии и США – по два, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по одному.

Как и прежде, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четверо - в Японии и по одному - в Италии и в Польше.

Как сообщалось, трое гражданок Украины умерли от коронавирусной инфекции Covid-19 в Италии.