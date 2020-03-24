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20:42 24.03.2020

В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

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В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

В Офисе президента Украины обратились к главам облгосадминистраций и Киевской городской госадминистрации (КГГА), чтобы они были готовы безвозмездно помочь военным частям Вооруженных сил Украины в организации питания личного состава в связи с возможными проблемами из-за эпидемии коронавируса.

Соответствующее письмо направила им заместитель главы Офиса президента Анна Коваленко из-за задержки подписания контрактов с компаниями, которые оказывают услуги по питанию в военных частях.

"Компании, которые должны были предоставлять услуги по питанию в военные части ВСУ, проинформировали Минобороны Украины, что в связи с коронавирусом и, как они считают, "форс-мажором" не в состоянии этого обеспечить. Министерство обороны приняло решение продлить до 31 декабря 2020 года договоры о закупке услуг по питанию, которые действовали в предыдущем году. Подготовили соответствующие изменения в бюджет, утвердили их на Кабмине. Теперь изменения ждут – решения Верховной Рады", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Коваленко отметила, что по предварительной договоренности с компаниями-поставщиками питания для военных частей, они продолжают это делать за рамками договоров до 25 марта 2020 года.

"Конечно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, были привлечены главы ОГА, чтобы они держали контакт с военными частями, которые дислоцированы в их областях, и в случае необходимости всячески способствовали обороне государства", - указала Коваленко.

В свою очередь, заместитель министра обороны Алексей Марценюк сообщил агентству, что с поставщиками достигнуты договоренности о поставке питания, а Кабинет министров срочно подал законопроект о продлении договоров 2019 года, который теперь должна рассмотреть Верховная Рада.

"Осознавая категорическую недопустимость срыва питания военнослужащих, командирам в\ч был на основании письма Офиса президента донесен алгоритм взаимодействия с органами местной власти в случае наступления экстренной ситуации", - указал он.

Теги: #военные #питание #проблемы
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