Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотел бы снятия ограничений на связь США с внешним миром, введенных для борьбы со вспышкой коронавируса COVID-19, к 12 апреля.

"Я бы хотел, чтобы страна была открыта и "рвалась в бой" к Пасхе (отмечаемой западными христианами 12 апреля - ИФ)", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее Трамп объявил, что США и Канада договорились временно закрыть границу между двумя государствами. Кроме того, США закрыли границу с Мексикой. Также запрещены поездки из Европы в страну с 13 марта сроком на 30-дней из-за распространения коронавируса. Действуют и ограничения в отношении других стран.

По состоянию на 24 марта, в США диагностировали свыше 49,5 тыс. заражений, 622 человека с коронавирусом скончались. Между тем, 361 заболевший выздоровел.