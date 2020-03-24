События

20:13 24.03.2020

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

1 мин читать
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 400 тыс

В мире насчитывается в общей сложности более 400 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса, следует из данных американского университета Джонса Хопкинса, который в онлайн режиме ведет подсчет данных.

К настоящему моменту, по данным университета, в мире подтверждено 407 485 случаев заражения.

От последствий заражения коронавирусом скончалось 18,2 тыс. человек. Наибольшее число жертв выявлено в Италии (6,8 тыс.). На втором месте - провинция Хубэй в Китае, на третьем - Испания.

Более 104 тыс. человек выздоровели, свидетельствуют данные университета.

Теги: #статистика #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:32 24.03.2020
"Донбассэнерго" мобилизует усилия для борьбы с распространением COVID-19 на предприятиях компании

"Донбассэнерго" мобилизует усилия для борьбы с распространением COVID-19 на предприятиях компании

21:26 24.03.2020
"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

21:24 24.03.2020
"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

"Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса

21:15 24.03.2020
На острове Пасхи обнаружили коронавирус

На острове Пасхи обнаружили коронавирус

20:28 24.03.2020
В Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

В Украине нет необходимости вводить ЧП, считает Аваков

20:19 24.03.2020
Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

Трамп хотел бы к 12 апреля снять ограничения на связь США с внешним миром

20:08 24.03.2020
В Италии за сутки скончались 743 пациента с коронавирусом

В Италии за сутки скончались 743 пациента с коронавирусом

20:02 24.03.2020
Генсек ООН ожидает от G20 мощного пакета мер против угроз коронавируса

Генсек ООН ожидает от G20 мощного пакета мер против угроз коронавируса

20:01 24.03.2020
Гутерриш призывает G20 отменить санкции, мешающие доставке продовольствия и медикаментов в условиях пандемии

Гутерриш призывает G20 отменить санкции, мешающие доставке продовольствия и медикаментов в условиях пандемии

19:51 24.03.2020
"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, считает начальник полиции Киева

Кабмин вечером проведет внеочередное заседание, на нем может быть принято решение о введении режима ЧС в ряде областей

Начальник полиции Киева: Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод

В Тернопольской области подтверждены еще два случая Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Франции научный совет рекомендует 6-недельный общенациональный карантин

Более 78 тыс. украинцев вернулись на родину при содействии дипучреждений

В ОП просят руководителей областей и Киева помочь в/ч на случай возникновения с 25 марта проблем с питанием личного состава из-за эпидемии коронавируса

Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

МИД Украины осуждает блокирование боевиками доступа СММ ОБСЕ на контролируемые ими территории

Грета Тунберг считает, что могла заразиться Covid-19

Транспортная компания SAT на время карантина внедряет услугу бесплатного хранения груза до 30 кг

В РФ проработают единовременный вывоз на родину по желдороге: украинцев из РФ и россиян с Украины - поручение

Около трех тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии привлечены к обеспечению правопорядка на улицах Киева

Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА