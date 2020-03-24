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20:05 24.03.2020

Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

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Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным

Обновленный правительственный законопроект №3260 предлагает внести изменения в закон о банках и банковской деятельности и возложить обязательство доказать причиненный ущерб и его размер на участников банка, однако Кабмин отказался от идеи закрепить за Верховным Судом рассмотрение дел о возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным, как это предусматривала предыдущая версия законопроекта.

"Обязательство доказывания нанесенного ущерба и его размера возлагается на участника банка", - указано в законопроекте, обнародованном во вторник на парламентском сайте.

"Возмещение упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую участник банка мог бы реально получить, а принятое решение (индивидуальный акт) Национального банка Украины стало единственной и достаточной причиной, которая лишила этого участника возможности получить такую прибыль. Упущенная выгода возмещается лишь в случае, если такая выгода не была учтена при оценке реального ущерба (стоимости акций)", - говорится в тексте документа, обнародованного во вторник.

Согласно документу, реальные убытки определяются в размере стоимости акций банка на день вынесения решения НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

При этом законопроект предлагает дополнить статью закона о банках и банковской деятельности, которая регламентирует обжалование решений НБУ. В частности, предлагается уточнить, что обжалования решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, отзыва банковской лицензии и ликвидации устанавливаются Кодексом административного судопроизводства.

Вместе с тем поправки в сам кодекс предусматривают, что дела по обжалованию таких решений НБУ, Фонда гарантирования вкладов физлиц, Минфина и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассматриваются исключительно по правилам общего искового производства.

Теги: #законотворчество #банки #украина
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