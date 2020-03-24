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20:02 24.03.2020

Генсек ООН ожидает от G20 мощного пакета мер против угроз коронавируса

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Генсек ООН ожидает от G20 мощного пакета мер против угроз коронавируса

Чтобы справиться с пандемией коронавируса, необходим план "военного времени", заявил в письме лидерам G20 генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Covid-19 нуждается в ответе, подобного которому раньше не было - плана "военного времени" во времена гуманитарного кризиса. У руководства "Большой двадцатки" есть исключительная возможность сделать шаг вперед с помощью мощного пакета ответных мер для устранения различных угроз, связанных с коронавирусом", - говорится в письме генсека лидерам "Группы двадцати".

По его словам, "это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми".

Гутерриш также призвал лидеров G20 "создать четко сформулированный механизм реагирования под эгидой Всемирной организации здравоохранения для совместного сдерживания (коронавируса)".

"Такой механизм будет способствовать укреплению глобальных ответных мер и предоставит странам больше возможностей для остановки распространения вируса", - отметил он.

Гутерриш считает, что механизм поможет расширить научное сотрудничество между странами в деле поиска вакцины и способов терапевтического лечения.

По словам главы ООН, страны "должны минимизировать социально-экономические последствия Covid-19 для всех и способствовать скорейшему восстановлению повсюду".

"К концу этого года стоимость этой пандемии, вероятно, будет оценена в триллионы долларов. Ответ лидеров G20 должен быть решительным и соразмерным", - заявил Гутерриш.

Он настоятельно призвал лидеров "двадцатки" рассмотреть вопрос "о срочном запуске крупномасштабного, скоординированного пакета стимулирующих мер на триллионы долларов, направленного на прямое предоставление средств предприятиям, работникам и домашним хозяйствам в тех странах, которые не в состоянии сделать это в одиночку".

"Сюда войдет наращивание мер по переводу денежных средств, социальная защита, снижение налогов, налоговое стимулирование, низкие процентные ставки, доступ к кредитам, страхование и схемы по поддержке заработной платы", - пояснил Гутерриш.

"G-20 может помочь в обеспечении ликвидности частного и финансового сектора в развивающихся странах посредством предоставления торговых кредитов, гарантий и перевода ликвидности", - отметил он.

Теги: #коронавирус #гуттериш
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