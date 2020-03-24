МИД Украины осуждает блокирование боевиками доступа СММ ОБСЕ на контролируемые ими территории

Министерство иностранных дел Украины осуждает действия незаконных вооруженных формирований, которые с 21 марта блокируют доступ на оккупированные территории патрулей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) для осуществления наблюдательного деятельности в рамках выполнения своего мандата, утвержденного Постоянным советом ОБСЕ.

"Такие действия оккупационной администрации РФ являются прямым нарушением мандата СММ ОБСЕ, противоречат минским договоренностям, а также Общим согласованным выводам Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 г, согласно которым СММ должна иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве назвали неприемлемым ограничение доступа СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, введенное под предлогом борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Подчеркивается, что правительство Украины, временно закрыв пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с целью эффективного противодействия и недопущения занесения коронавирусной инфекции на подконтрольную правительству Украины территорию, сделало должное исключение для пропуска представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК по ранее установленному порядку.

"Призываем международное сообщество, прежде всего, участников "нормандского формата", продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию, которая несет ответственность за развитие ситуации на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, с целью обеспечения полного и неукоснительного выполнения ею Минских договоренностей", - подчеркнули в МИД.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что действующие на востоке страны незаконные вооруженные формирования начиная с субботы не пропустили через линию разграничения 29 людей, в том числе зарегистрированных на оккупированной территории. Также военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксировали случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом наемники страны-агрессора разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

Как сообщалось, с целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.