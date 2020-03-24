Транспортная компания SAT на время карантина внедряет услугу бесплатного хранения груза до 30 кг

Транспортная компания SAT на период карантина, с 23 марта по 3 апреля включительно, внедряет услугу "Бесплатное хранение груза весом до 30 кг".

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, услуга предусматривает отмену платы за хранение таких отправлений и применяется ко всем грузам, что уже есть на складе, а также к тем, что поступят до 3 апреля.

SAT отмечает, что все клиенты будут иметь возможность забрать все накопленные грузы в один день без необходимости посещать отделение по несколько раз, чтобы получить каждое отдельное отправление. Кроме того, все посылки можно получить, заказав услугу "Доставка к дверям".

Помимо этого, с 24 марта, SAT запускает новый вид услуги на постоянной основе "Аренда бокса" – особенного типа упаковки с изоляцией для транспортировки хрупкого или неформатного груза разных размеров для повышения безопасности их доставки.

Компания продолжает оказывать услуги в полном объеме в отделениях по всей территории Украины.

Транспортная компания ЅАТ предоставляет логистические услуги, осуществляет грузоперевозки по Украине и Европе, экспресс-доставку документов и посылок, международную FTL- и LTL-доставку посылок и грузов.