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19:21 24.03.2020

Около трех тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии привлечены к обеспечению правопорядка на улицах Киева

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Около трех тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии привлечены к обеспечению правопорядка на улицах Киева

На время действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса на улицах столицы работают дополнительно 2 тысячи пеших патрулей полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"С начала карантинных мероприятий мы дополнительно к тем нарядам, которые работали, вывели на улицу 250 патрулей. Также есть дополнительное пешее патрулирование – 2 тысячи полицейских, в частности для контроля соблюдения ограничения на транспорте", - рассказал Крищенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в обеспечении правопорядка и контроля соблюдения ограничительных мер полицейским помогает Национальная гвардия, военнослужащие вместе с полицейскими несут службу.

"Но мы все равно будем усиливать наряды, так как будем противодействовать уличным преступлениям и возможным фактам мародерства. Пока что мы справляемся, по мере необходимости будем привлекать дополнительные силы", - отметил он.

Также Крищенко обратил внимание, что значительная часть полицейских задействована для выполнения несвойственных функций – обеспечения правопорядка возле больниц, патрулирования автобусов.

"Плюс полицейские осуществляют контроль за теми, кто вернулся из-за границы, дал расписку о нахождении на самоизоляции. Полиция выборочно контролирует этих людей, в случае нарушения режима самоизоляции будут составляться административные материалы", - рассказал начальник главка.

Кроме этого, по словам Крищенко, полицейские помогают санитарным врачам устанавливать контакты заразившихся уже внутри страны. "В среднем у человека 40-50 контактов. Поэтому полицейские будут привлекаться к установлению этих контактов, отбору расписок и предупреждению относительно соблюдения мер по самоизоляции", - добавил он.

Полный текст интервью с руководителем ГУ Нацполиции Киева Андреем Крищенко будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #киев #карантин #полиция
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