Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

Министры иностранных дел Украины и Дании Дмитрий Кулеба и Йеппе Кофод во время телефонного разговора согласились с тем, что условием снятия санкций против РФ может быть только прекращение российской агрессии против Украины, сообщил глава МИД Украины.

"Согласились: ЕС ввел санкции из-за агрессии России. Условием снятия может быть только прекращение агрессии", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

Также министры обсудили борьбу с Covid-19 и помощь украинцам в Дании во время ограничения путешествий.