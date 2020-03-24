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19:10 24.03.2020

Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

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Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

Министры иностранных дел Украины и Дании Дмитрий Кулеба и Йеппе Кофод во время телефонного разговора согласились с тем, что условием снятия санкций против РФ может быть только прекращение российской агрессии против Украины, сообщил глава МИД Украины.

"Согласились: ЕС ввел санкции из-за агрессии России. Условием снятия может быть только прекращение агрессии", - написал Кулеба в Twitter во вторник.

Также министры обсудили борьбу с Covid-19 и помощь украинцам в Дании во время ограничения путешествий.

Теги: #мид #онлайн #министры
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Интерфакс-Украина
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