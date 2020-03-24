События

19:08 24.03.2020

ГБР сообщило о подозрении старшему следователю полиции Киевской области в рамках расследования "дел Майдана"

1 мин читать
ГБР сообщило о подозрении старшему следователю полиции Киевской области в рамках расследования "дел Майдана"

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему старшему следователю Святошинского районного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в настоящее время старшему следователю Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в рамках расследования "дел Майдана".

"Следствием установлено, что 18 февраля 2014 года милиционер незаконно, без каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках 3 граждан", - указывается в сообщении.

Бывший следователь подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 364 УК Украины), служебном подлоге (ч. 1 ст. 366), привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместно с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией (ч. 2 ст. 372), незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 2 ст. 28, ст. 340).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Теги: #гбр #подозрение #дела_майдана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:51 23.03.2020
Нардепы Княжицкий и Синютка обратились в СБУ и ГБР из-за заявлений нардепа Бужанского

Нардепы Княжицкий и Синютка обратились в СБУ и ГБР из-за заявлений нардепа Бужанского

17:38 20.03.2020
Сотрудник Диканевской колонии продавал осужденным наркотики

Сотрудник Диканевской колонии продавал осужденным наркотики

06:02 20.03.2020
ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

ГБР расследует смертельное ДТП на Харьковской окружной с участием работника областного ГСЧС

17:34 17.03.2020
Исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов

Исполнять обязанности директора ГБР будет Александр Соколов

13:25 16.03.2020
В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

В Черновицкой области с подозрениями на COVID-19 были госпитализированы 30 человек

11:04 12.03.2020
ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

18:28 11.03.2020
ГБР провело следственный эксперимент в центре Киева в рамках "дел Майдана"

ГБР провело следственный эксперимент в центре Киева в рамках "дел Майдана"

20:07 06.03.2020
Суд не обязывал ГБР закрывать уголовное производство в отношении Порошенко - Бюро

Суд не обязывал ГБР закрывать уголовное производство в отношении Порошенко - Бюро

19:46 06.03.2020
ГБР сообщило о подозрении экс-главе Днепровского райсуда Киева по "делу Майдана"

ГБР сообщило о подозрении экс-главе Днепровского райсуда Киева по "делу Майдана"

11:52 06.03.2020
Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении

Порошенко: Суд обязал ГБР закрыть дело и открыть производство против ее инициатора за ложное сообщение о преступлении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, считает начальник полиции Киева

Кабмин вечером проведет внеочередное заседание, на нем может быть принято решение о введении режима ЧС в ряде областей

Начальник полиции Киева: Ужесточение ограничительных мер целесообразно, но не должно касаться ограничения конституционных свобод

В Тернопольской области подтверждены еще два случая Covid-19

Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом - встреча с послом

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины осуждает блокирование боевиками доступа СММ ОБСЕ на контролируемые ими территории

"Интерхим" закупил для вирусологической лаборатории Одесского областного лабораторного центра Минздрава оборудование для проведения диагностики методом ПЦР

Транспортная компания SAT на время карантина внедряет услугу бесплатного хранения груза до 30 кг

В РФ проработают единовременный вывоз на родину по желдороге: украинцев из РФ и россиян с Украины - поручение

Около трех тысяч полицейских и военнослужащих Нацгвардии привлечены к обеспечению правопорядка на улицах Киева

Главы МИД Украины и Дании: Санкции против РФ могут быть сняты только после прекращения агрессии

Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет

Спецпоезд вывезет россиян из Украины и украинцев из России 27-29 марта, сообщают РЖД

Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, считает начальник полиции Киева

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА