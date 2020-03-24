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19:06 24.03.2020

Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

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Сроки запуска IKEA в Украине могут быть скорректированы из-за пандемии коронавируса

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, анализирует следующие шаги и возможные даты запуска бизнеса в Украине в связи с пандемией коронавируса.

"Мы подтверждаем свою приверженность Украине и планы по выходу на украинский рынок, поэтому в связи с пандемией коронавируса анализируем возможные временные рамки и следующие шаги", - говорится в официальном ответе IKEA на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В частности, ранее компания сообщала о намерениях запустить e-commerce в Украине весной-2020.

"В течение этой чрезвычайной ситуации IKEA по всему миру придерживается указаний соответствующих органов государственной власти и Всемирной организации здравоохранения, ведь безопасность сотрудников, покупателей и партнеров является безусловным приоритетом. Этот принцип остается для нас ключевым и в работе на украинском рынке", - резюмируется в комментарии.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыться в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом-2019 IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года, однако в конце года заявила, что решила сначала запустить электронную коммерцию (весна 2020 года), а после этого – физический магазин.

Развитием сети в Украине занимается "IKEA Юго-Восточная Европа", являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Теги: #коронавирус #планы #ikea
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