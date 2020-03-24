Боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в Facebook.

В том числе боевики применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями, указывается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали четыре обстрела. Под Красногоровкой боевики использовали станковые противотанковые гранатометы, под Березовым - станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под Марьинкой также вели огонь из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Павлополя боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь трижды. Под Новоалександровкой велся огонь из минометов калибра 82 мм. Такие же минометы и вооружение БМП применялись боевиками под Крымским. Вблизи Новотошковского применялись минометы калибра 82 мм и станковый противотанковый гранатомет.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Украинские подразделения открывали огонь в ответ, используя имеющиеся огневые средства.