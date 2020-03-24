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19:00 24.03.2020

Спецпоезд вывезет россиян из Украины и украинцев из России 27-29 марта, сообщают РЖД

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Спецпоезд вывезет россиян из Украины и украинцев из России 27-29 марта, сообщают РЖД

Для организации перевозки граждан Российской Федерации с территории Украины и граждан Украины с территории РФ согласовано назначение специального поезда N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев, сообщили "Российские железные дороги".

"В составе поезда 18 вагонов (порядка 800 мест)", - говорится в сообщении.

Поезд отправится из Киева 27 марта и прибудет в Москву на следующий день - 28 марта. В обратный рейс из Москвы он отправится 28 марта и прибудет в Киев 29 марта.

Поезд проследует без остановок для посадки/высадки пассажиров.

В пути следования пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора, отмечается в сообщении.

Приобрести билеты на специальный поезд можно будет в ближайшее время через интернет на сайте Украинских железных дорог, сообщает РЖД.

Теги: #поезд #россия #украина
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