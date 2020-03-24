Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ он подписал во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.