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18:36 24.03.2020

Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

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Зеленский ввел генпрокурора Венедиктову в состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерального прокурора Ирину Венедиктову в состав Совета национальной безопасности и обороны.

Соответствующий указ он подписал во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. За такое решение на внеочередном пленарном заседании проголосовали 269 народных депутатов. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Венедиктову с должности и.о. директора Государственного бюро расследований и назначил ее генеральным прокурором.

Теги: #венедиктова #зеленский #кадры #снбоу
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