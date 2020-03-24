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18:23 24.03.2020

Руководство Офиса генпрокурора и НАБУ договорилось провести совещание по возврату активов из-за рубежа

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Руководство Офиса генпрокурора и НАБУ договорилось провести совещание по возврату активов из-за рубежа

Руководители Офиса генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро Украины договорились провести специальное совещание по активизации возврата активов, выведенных за рубеж, сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"2020 год необходимо сделать прецедентным по возврату средств в бюджет. Офис Генерального прокурора будет предоставлять всю необходимую помощь НАБУ и САП, однако эффективность и результативность в этих уголовных производствах - это зона ответственности специально созданных антикоррупционных органов", - отметила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на совещании во вторник с руководителем САП Назаром Холодницким, на котором стороны обсудили проблемы эффективности совместной работы НАБУ и САП, а также пути их решения.

Участники совещания констатировали, что в настоящее время меры по возмещению ущерба, нанесенного государству коррупционными преступлениями, недостаточны, а судебная регрессия в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления не соответствует их тяжести. По результатам встречи запланировано разработать и реализовать комплекс мер, направленных на активизацию досудебного расследования уголовных производств, связанных с коррупционными преступлениями чиновников, говорится в сообщении.

"Также в ближайшее время состоится еще ряд рабочих встреч, в частности по расследованию уголовных производств в банковской сфере и возвращения, в рамках досудебного расследования, вкладов. К указанным встречам, кроме правоохранителей, будут также привлекаться представители Национального банка, Фонда гарантирования вкладов и Министерства финансов", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Теги: #набу #активы
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