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18:23 24.03.2020

В Тернопольской области подтверждены еще два случая Covid-19

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В Тернопольской области подтверждены еще два случая Covid-19

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтверждены в Тернопольской области во вторник, после чего общее количество подтвержденных случаев в области достигло четырех, сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

"Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г.р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 - тоже жительница Монастырского района. Сейчас она - в реанимационном отделении Монастырской больницы", - говорится в сообщении.

Итого, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область
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Интерфакс-Украина
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