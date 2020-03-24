События

17:58 24.03.2020

Uklon планирует бесплатно перевозить медиков во всех городах своего присутствия, водители сервиса будут обеспечены масками и дезинфекторами

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Uklon планирует бесплатно перевозить медиков во всех городах своего присутствия, водители сервиса будут обеспечены масками и дезинфекторами

Украинский онлайн-сервис заказа такси Uklon (ООО "Уклон", Киев) планирует бесплатно перевозить медиков во всех 15 городах своего присутствия, сообщил сооснователь и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

"В настоящее время уже запущен процесс во Львове, на днях запускается в Херсоне, Николаеве, Одессе, Мариуполе и Днепре. В данном кейсе благодарим за содействие и координацию работы все городские администрации городов, а также нашего партнера - компанию OKKO за поддержку", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Смусь также отметил, что Uklon вместе с Mastercard в экспресс-режиме начинает обеспечивать водителей масками, а машины - дезинфекторами.

По его словам, первая партия антисептиков и масок появится в машинах на этой неделе, вскоре они будут во всех активных авто.

Кроме того, сооснователь сервиса сообщил, что Uklon вместе с командой Киевского штаба помощи stopCovidKyiv обеспечивает бесплатными поездками людей, которые три раза в неделю обязаны проходить процедуру гемодиализа.

Помимо этого, сервис совместно с платформой "ДонорUA" и фондом "Варто жити" запускает Всеукраинский проект #таксідлядонора, который обеспечит бесплатными поездками доноров в семи городах Украины. Партнером сервиса в этом проекте выступает компания сеть АЗК WOG.

"Ну и из постоянных вопросов: тарифы повышать не собираемся, команда работает на удаленке в режиме "ракета", мы информируем наших драйверов и райдеров о правилах безопасности, но при этом стараемся не сеять панику", - добавил он.

Сервис Uklon на текущий момент присутствует в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Львове Запорожье, Ивано-Франковске, Виннице, Сумах, Полтаве, Чернигове, Кривом Роге, Николаеве, Херсоне, Мариуполе.

Теги: #коронавирус #uklon
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