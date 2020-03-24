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18:07 24.03.2020

НБУ отказал в согласовании экс-министра финансов Митюкова на должность члена набсовета Ощадбанка

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НБУ отказал в согласовании экс-министра финансов Митюкова на должность члена набсовета Ощадбанка

Национальный банк Украины (НБУ) отказал в согласовании на должность члена наблюдательного совета государственного Ощадбанка (Киев) экс-министра финансов Игоря Митюкова, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе регулятора.

Детали отказа пресс-служба центробанка уточнит позднее.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года Кабинет министров утвердил назначение трех независимых членов набсовета Ощадбанка, в том числе Митюкова. А в декабре прошлого года обновленный набсовет финучреждения избрал его замглавой НС Ощадбанка.

Пресс-служба Ощадбанка сообщала, что Митюков имеет более 40 лет опыта работы в различных финансовых и правительственных учреждениях. С 2008-го по 2014 год он работал управляющим директором инвестиционного банка Morgan Stanly и возглавлял его украинский офис. В ноябре 2016 года был назначен председателем набсовета ПАО "Национальный депозитарий Украины".

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (314,296 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.

Теги: #нбу #кадры #ощадбанк
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