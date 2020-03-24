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17:41 24.03.2020

АМКУ зафиксировал подорожание более чем на 50% гречки и овощей с начала марта в некоторых областях Украины

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АМКУ зафиксировал подорожание более чем на 50% гречки и овощей с начала марта в некоторых областях Украины

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с начала марта 2020 года фиксирует рост розничных цен в некоторых регионах страны на гречневую крупу более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%.

Согласно пресс-релизу АМКУ во вторник, значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь.

"Для выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет требует от продуктовых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи и тому подобное", - указано в сообщении АМКУ.

Теги: #гречка #амку
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