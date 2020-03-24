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17:30 24.03.2020

Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом - встреча с послом

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Зеленский обратился к правительству Китая с просьбой предоставить дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом - встреча с послом

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с новоназначенным послом Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуном обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с распространением коронавируса: необходимые тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский поблагодарил за уже полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом посла.

Президент отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

«Хочу пожелать здоровья вам и вашему народу. Сегодня для всего мира, который борется с коронавирусом, здоровье принципиально важно», - сказал Зеленский в ходе встречи.

Теги: #коронавирус #зеленский #китай
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