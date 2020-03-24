Харьковские бизнесмены внесли больше $2,2 миллионов на медоборудование, средства защиты и поддержку социально незащищенных

Представители бизнеса в Харькове собрали более $2,2 миллионов долларов на медоборудование, средства защиты и поддержку социально незащищенных слоев населения за неполную неделю, сообщил городской голова Геннадий Кернес.

"За эти средства покупают оборудование за эти средства покупают медицинские средства защиты, все необходимое для защиты социально незащищенных слоев населения пожилого возраста", - сказал Кернес на совещании в Харьковской облгосадминистрации во вторник.

Он сообщил также, что намерен за свои деньги купить наркозо-дыхательный аппарат для искусственной вентиляции легких Flow-c производства Швеции стоимостью 2 млн.600 тыс.грн и передать его одной из больниц городского подчинения. Кернес пообещал, что как только сделает это, отразит покупку в своей налоговой декларации.