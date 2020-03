Ford объединяет усилия с GE и 3M для производства аппаратов ИВЛ и средств защиты

Американский автоконцерн Ford Motor Co. объединяет усилия с такими компаниями, как General Electric Co. (GE)и 3M Co., чтобы расширить производство медицинского оборудования, необходимого для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Медицинское подразделение GE и Ford совместно работают над созданием упрощенной версии выпускаемых GE Healthcare аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые используются при лечении людей с тяжелыми осложнениями дыхательной системы, вызванными COVID-19. Их выпуск, возможно, будет осуществляться не только на заводе GE, но и на производственных линиях Ford, сообщается в пресс-релизе компании.

Ford также сотрудничает с 3M над производством электроприводных воздухоочистительных респираторов (PAPR). Автопроизводитель выделил для этого инженеров и проектировщиков, а также готов предоставить свои производственные помещения.

"Нас радует то, как быстро предприятия различных отраслей промышленности мобилизовались, чтобы помочь устранить растущую угрозу со стороны COVID-19, с который мы столкнулись", - заявил глава GE Healthcare Киран Мерфи.

Крупнейшие производители аппаратов ИВЛ и сопутствующих средств защиты органов дыхания - Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG и Getinge AB - также работают над тем, чтобы удовлетворить растущий спрос на это оборудование, в том числе в США. Эксперты, однако, предупреждают, что аппаратов ИВЛ, возможно, все равно не будет хватать, если число случаев заболеваемости COVID-19 будет быстро расти.

По оценкам консалтинговой компании Array Advisors, к концу мая примерно 810 тыс. американских пациентов, зараженных COVID-19, может потребоваться аппарат ИВЛ, если число случаев заболеваемости в стране будет удваиваться каждые шесть дней. Тем временем Американское общество реаниматологов оценивает доступный резерв аппаратов ИВЛ в Штатах более чем в 200 тыс.

На прошлой неделе глава Tesla Inc. Илон Маск написал в Twitter, что его компания "будет делать аппараты ИВЛ, если их не станет хватать". Маск заявил, что делать эти аппараты "нетрудно", однако немедленно запустить их в производства не получится.