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16:38 24.03.2020

Глава Еврокомиссии призывает граждан ЕС к бдительности из-за роста киберпреступности на фоне коронавируса

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Глава Еврокомиссии призывает граждан ЕС к бдительности из-за роста киберпреступности на фоне коронавируса

Преступники пользуются ограничением в передвижениях граждан стран ЕС, следят за ними в интернете и эксплуатируют их страх перед коронавирусом, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"По данным агентств Европейского союза, киберпреступность выросла. И число фальшивых лекарств и "чудодейственных" лечебных средств (в интернете - ИФ) огромно", - сказала глава ЕК в видеообращении на английском, французском и немецком языках.

По ее словам, особенно часто предлагаемый мошенниками контрафакт - фальшивые хирургические маски.

Еврокомиссия работает с национальными правительствами и агентствами ЕС над этой проблемой, чтобы защитить граждан, продолжила фон дер Ляйен. Европол провел глобальную операцию против торговцев фальшивыми лекарствами. Это позволило конфисковать 4,4 млн единиц фальшивых медикаментов. Были ликвидированы 37 групп организованной преступности, 121 человек арестован, закрыты 2,5 тыс. веб-сайтов, социальных СМИ, торговых точек онлайн.

В операции участвовали 90 стран, объявила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что европейские агентства дают советы гражданам, как защититься от преступников: проявлять крайнюю осторожность относительно сайтов и приложений, предлагающих помочь справиться с вирусом. "Если вакцина от коронавируса будет разработана, ваше правительство и вообще государственные институты объявят об этом. Вас проинформируют власти, заслуживающие доверия", - предупредила председатель Европейской комиссии.

Теги: #ес #еврокомиссия #киберпреступность
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