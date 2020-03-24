В Днепропетровскую область привезли 8 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

В Днепропетровскую область ночью доставили 8 тыс экспресс-тестов для диагностирования коронавирус, сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"Накануне в Украину из Китая прилетела большая поставка тестов для определения коронавируса и средств индивидуальной защиты. … Врачи Днепропетровской области получили для исследований 8 тыс экспресс-тестов, тест-системы для ПЦР, маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты. Вскоре ожидаем из Китая дополнительные поставки", - приводит слова главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко пресс-служба ОГА.

Так, область получила тесты, которые определяют новый штамм вируса методом полимеразной цепной реакции, 5,1 тыс масок и 200 респираторов для медиков. Отмечается, что полученные средства поступят в госпитальные базы и службы экстренной медпомощи области.