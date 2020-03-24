В ВСУ не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 12.00 вторника, 24 марта, не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией военнослужащего или работника Вооруженных сил Украины, сообщил начальник штаба - заместитель командующего Медицинских сил полковник медслужбы Андрей Галушка.

"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - цитирует Галушку информагенство Минобороны Украины "АрмияInform".

По его словам, Медицинские силы получили 10 тыс. экспресс-тестов, которые будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам (ВМКЦ), гарнизонным и мобильным госпиталям в районе проведения ООС. Накануне региональные ВМКЦ получили 20 тыс. защитных масок. Кроме того, медицинские учреждения обеспечены также дезинфицирующими средствами.

"К нам начали поступать также специальные защитные костюмы, которые непосредственно для нужд Вооруженных сил начало производить одно из отечественных предприятий. Сегодня для нас изготовлено уже 80 костюмов, половину из которых отправлено в медицинскую службу ООС. В дальнейшем мы получим еще несколько партий этого добротного защитного обмундирования", - сказал Галушка.

Помимо этого во вторник гглавный эпидемиолог ВСУ подполковник медицинской службы Николай Олим принял участие в телемосте с китайским городом Ухань, который был организован секретариатом Кабинета министров Украины. Китайские медики проконсультировали украинских коллег касательно проведения профилактических мероприятий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В командовании Медицинских сил ВСУ также проинформировали, что сейчас все медицинские учреждения Вооруженных сил работают в режиме предоставления только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства временно приостановлены.

"Загрузка госпитального звена составляет менее 50 процентов. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные. А в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы", - говорится в информации.