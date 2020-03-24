Боевики на Донбассе отказывают во въезде на оккупированную территорию местным жителям и наблюдателям СММ СБСЕ

Действующие на Донбассе незаконные вооруженные формирования начиная с субботы не пропустили через линию разграничения 29 человек, в том числе зарегистрированных на оккупированной территории, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

"Лицам, в отношении которых руководством Объединенных сил были приняты отдельные решения по пропуску, пророссийские боевики отказывали во въезде на временно оккупированную территорию Украины без объяснения причин и возвращали их в так называемую "серую зону". За указанный период пограничниками обеспечено возвращение на контролируемую территорию Украины 29 таких лиц, среди которых люди, которые имели, в том числе и документы с зарегистрированным местом жительства на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

Также военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" зафиксировали случаи ограничения российско-оккупационными войсками доступа на временно оккупированную территорию Украины патрулей СММ ОБСЕ. При этом боевики разъяснений о причинах отказа в доступе не предоставляли.

В Госпогранслужбе напомнили, что в районе проведения операции Объединенных сил действуют временные ограничения на пересечение линии разграничения для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Однако при наличии критически важных жизненных обстоятельств, командующим Объединенных сил принимаются отдельные решения по пропуску лиц через линию разграничения.

С начала ограничительных мер принято 429 таких решений. Поэтому в ведомстве подчеркнули, что гражданам необходимо помнить о том, что даже при условии веских оснований пересечение линии разграничения, из-за прекращения пропуска оккупационной властью, не гарантируется.

Как сообщалось, с целью эффективного противодействия и недопущения занесения на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции с 00.00 22 марта 2020 года прекращен пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств.