Государства ЕС, кроме Ирландии, ввели из-за COVID-19 ограничения на поездки внутри союза

Страны ЕС значительно расширили ограничения на поездки внутри союза и продолжают вводить контроль на внутренних границах стран союза из-за эпидемии коронавируса.

"Мы можем теперь объявить, что все государства-члены, за исключением Ирландии, а также все ассоциированные с Шенгенским пространством страны ввели временное ограничение на необязательные поездки внутри ЕС", - сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер во вторник на брифинге в Брюсселе.

Пресс-секретарь также отметил, что в минувшую пятницу на видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС, которые проводят теперь такие совещания два раза в неделю для координации действий государств-членов, как раз обсуждался вопрос об ограничении необязательных поездок в страны Евросоюза.

Другой представитель ЕК Адальберт Янц объяснил механизм принятия решений об ограничении въезда в Евросоюз.

"С юридической точки зрения, речь идет о национальных решениях, принятых в скоординированном порядке. Строго юридически, каждому государству-члену надлежит самому вводить такие рестрикции, но так как речь идет о решении, согласованном главами государств и правительств Европейского союза, нормально, что оно скоординированное", - ответил Янц на соответствующий вопрос.

Он добавил, что "решение принято изначально на срок в 30 дней - и оно может быть продлено в зависимости от развития ситуации".

В ответ на просьбу назвать страны, которые ввели временный контроль на внутренних границах ЕС, представитель ЕК перечислил в хронологическом порядке подачи уведомлений в Еврокомиссию 12 государств-членов и две ассоциированные с Шенгенским пространством страны: Австрию, Венгрию, Чехию, Данию, Польшу, Литву, Германию, Эстонию, Португалию, Испанию, Финляндию, Бельгию, а также не входящие в ЕС Швейцарию и Норвегию.