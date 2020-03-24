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15:07 24.03.2020

"Синэво" передала Центру общественного здоровья оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР

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"Синэво" передала Центру общественного здоровья оборудование для диагностики COVID-19 методом ПЦР

Компания "Синэво", входящая в шведский медицинский холдинг Medicover, передала Центру общественного здоровья (ЦОЗ) оборудование для диагностики COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), являющейся в настоящее время наиболее точным методом диагностики этого заболевания.

Об этом директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко сообщил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Оборудование производства швейцарской компании Roche позволит повысить скорость и количество проведенных тестов на COVID-19, а также существенно повысит точность анализов, убрав из процесса человеческий фактор.

Мощности анализатора – 96 тестов в час, тестирование может проводиться на разных видах биоматериала (кровь, слюна, спинномозговая жидкость и другие).

Оборудование уже доставлено компанией "Синэво" в вирусологическую референс-лабораторию ЦОЗ в Киеве, которая будет выполнять анализы на COVID-19.

"В Украине из-за дороговизны оборудования этот начальный этап тестирования, как правило, проводится "вручную" сотрудниками лаборатории. Это ограничивает скорость и количество выполненных анализов. Использование нового анализатора позволит свести к минимуму человеческий фактор. Как результат, мы существенно увеличим количество выполненных тестов и устраним риск человеческой ошибки", - сказал Бутенко.

Использование нового оборудования повысит безопасность работы сотрудников лаборатории, так как аппарат выполняет процесс выделения РНК из биоматериала самостоятельно, поэтому сотрудникам лаборатории теперь не придется контактировать с образцами потенциально зараженного биоматериала.

Для введения в эксплуатацию анализатора, представители Roche Diagnostics в Украине проведут запуск и наладку работы оборудования, а также специальный инструктаж по работе с комплексом для сотрудников лаборатории ЦОЗ.

Метод ПЦР обнаруживает непосредственно ДНК или РНК вируса в биоматериале, поэтому этот метод является самым точным в мире по диагностике COVID-19.

Теги: #коронавирус #синэво
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