"Укрзализныця" 25 марта отправит в Польшу еще 2 поезда для возвращения украинцев

"Укрзализныця" назначила курсирование еще двух поездов класса "Интерсити+" сообщением Пшемысль-Киев для возвращения украинцев, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Так, поезд №716/715 отправится из Пшемысля 25 марта в 13:10 и прибудет в Киев в 22:17 того же дня. Поезд будет делать остановку во Львове.

Поезд 706/705 отправится из Пшемысля 25 марта в 15:50, прибудет в Киев в 00:46 26 марта и также сделает остановку во Львове.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Из Киева в Пшемысль поезда отправятся без пассажиров.

Бригады стюардов, обслуживающие поезда, обеспечены всеми средствами защиты и дезинфекции.