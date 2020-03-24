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14:36 24.03.2020

"АТБ" вводит специальный час для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми

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"АТБ" вводит специальный час для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми

ООО "АТБ-Маркет" (Днепр), владеющее в Украине сетью магазинов формата "дискаунтер" и входящее в корпорацию "АТБ", вводит в своих супермаркетах отдельное время с 9 до 10 утра для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми.

"Учитывая, что магазины сети "АТБ" посещает большое количество людей пожилого возраста, а, как известно, именно они сейчас находятся в группе наибольшего риска при заражении коронавирусом, компания вводит регламентный час для пенсионеров", - сообщила пресс-служба АТБ.

Компания призывает покупателей отнестись с пониманием к нововведениям и не посещать магазины с 9 до 10 утра, чтобы позволить пожилым людям совершать покупки без угрозы здоровью.

Как сообщалось, АТБ ввел ограничения на количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине. Компания также ввела во всех магазинах ограничения по продаже товаров в одни руки.

Корпорация "АТБ" - объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников.

Теги: #пенсионеры #атб #коронавирус
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