Ляшко: частные медучреждения готовятся к приему инфицированных коронавирусом

Частные медучреждения выделяют комнаты и инфекционные боксы для предоставления помощи больным с коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"Много частных медучреждений, которые раньше не подавали статистику в Минздрав, также перепрофилируют и выделяют боксы, комнаты для возможного потенциального предоставления помощи больным коронавирусной болезнью",- сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, Минздрав также обратился к руководителям структурных подразделений областных государственных администраций и руководителям медицинских вузов, чтобы урегулировать механизмы возможного привлечения студентов, а также врачей интернов к борьбе с коронавирусной болезнью.

"Сейчас мы отрабатываем алгоритмы создания мобильных бригад, которые будут помогать семейным врачам, поскольку семейных врачей может не хватать. Именно для этого нам нужны будут студенты-медики. Мы их также будем учить проводить экспресс-тесты",- сказал Ляшко.

Замминистра также проинформировал об обеспеченности медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Около 400 аппаратов ИВЛ есть в отделениях интенсивной терапии в инфекционных больницах, около 3,5 тыс. – в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективе перепрофилирования больниц могут использоваться для предоставления реанимационной помощи больным коронавирусной болезнью. В тоже время есть еще большое количество аппаратов ИВЛ в операционных, которые делали плановые операции",- сказал он.