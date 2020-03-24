Тест на коронавирус главы газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворова отрицателен

Глава интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов и его супруга Анастасия Магонова не выявили у себя заражения коронавирусом по результатам проведенного теста.

"У нас хорошие новости! У директора дивизиона интегрированный газовый бизнес Андрея Фаворова и у его жены результат теста на коронавирус отрицательный, коронавируса нет. И Андрей, и его жена чувствуют себя хорошо, но на данный момент продолжают придерживаться карантинных мероприятий и остаются на самоизоляции до 27 марта", - сообщила НАК в Facebook.

В "Нафтогазе" также сообщили, что еще с прошлой недели 90% сотрудников центрального офиса компании перешли на удаленную работу.