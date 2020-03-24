События

14:01 24.03.2020

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки, Березового и Новоалександровки

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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки, Березового и Новоалександровки

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник 3 раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

«С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении, сразу после полуночи противник совершил 6 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных вблизи н.п. Красногоровки», - сказано в сводке Минобороны.

Также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов боевики вели обстрел позиций Объединенных сил в районе н.п. Березовое.

Кроме того, на Луганском направлении противник выпустил 4 мины 82-го калибра по украинским позициям рядом с н.п. Новолександровка.

«По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрелов противника нет», - добавили в ведомстве.

Теги: #оос #минобороны #обстрел
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