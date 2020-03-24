События

13:51 24.03.2020

Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

2 мин читать
Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

В течение недели свыше 300 украинцев не смогли попасть в Беларусь, получив отказ в пересечении границы из-за "неподтвержденной цели поездки", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В последнее время пограничниками Украины фиксируется увеличение количества случаев отказа в пропуске гражданам Украины на территорию Республики Беларусь. В течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Как отмечают сами путешественники, причиной в отказе им сообщают – "неподтвержденная цель поездки", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

Граждан Украины попросили учитывать эту информацию при планировании путешествий с целью экономии личных времени и денежных средств.

йКроме того, украинцам напомнили, что для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 руководство государства неоднократно рекомендовало гражданам воздержаться от выезда за границу. "Поэтому советуем придерживаться этих рекомендаций, а в зарубежные путешествия отправляться только в случае крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

В Госпорганслужбе отметили, что после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, среди пунктов пропуска на границе с Беларусью продолжают функционировать:

- в Черниговской области: "Сеньковка – Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич – Комарин";

- в Киевской области: "Вильча – Александровка";

- в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

- в Ровенской области: "Городище - Верхний Теребежов", "Прикладники – Невель";

- в Волынской области: "Дольск – Мохро", "Домановое – Мокраны", "Пулемец – Томашовка".

Теги: #госпогранслужба #граница #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 24.03.2020
Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

Российские, а не европейские незаконные мигранты создают для Беларуси проблемы, заявляют в МИД республики

10:39 24.03.2020
9,5 тыс. украинцев вернулись на родину в понедельник

9,5 тыс. украинцев вернулись на родину в понедельник

10:05 24.03.2020
Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

Танкер с Azeri Light для Беларуси прибыл в порт Одессы

11:02 23.03.2020
В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

В воскресенье в Украину въехало более 15 тыс человек, у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19 – Госпогранслужба

15:12 21.03.2020
Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло с 69 до 76 человек

Число инфицированных коронавирусом в Беларуси выросло с 69 до 76 человек

13:50 20.03.2020
За последние сутки в Украину вернулись почти 17 тыс. граждан

За последние сутки в Украину вернулись почти 17 тыс. граждан

12:05 20.03.2020
Ситуация в Беларуси с коронавирусом еще не требует "драконовских" мер - Лукашенко

Ситуация в Беларуси с коронавирусом еще не требует "драконовских" мер - Лукашенко

10:53 20.03.2020
Очереди грузовиков на границе на въезд в Украину сократились

Очереди грузовиков на границе на въезд в Украину сократились

18:54 19.03.2020
На границе с Польшей возникли задержки поставок лекарств - AIPM Ukraine

На границе с Польшей возникли задержки поставок лекарств - AIPM Ukraine

11:15 19.03.2020
Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

Более 19 тыс. украинцев вернулись на родину в среду - Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Германия поможет вернуть на Родину украинцев, находящихся в отдаленных странах

Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

Кличко призывает органы власти не допустить "бесконтрольное импортирование" коронавируса в Киев прибывающими из-за границы украинцами

Количество заразившихся коронавирусом в Черновицкой области возросло до 38

ПОСЛЕДНЕЕ

"АТБ" вводит специальный час для посещения магазинов пенсионерами и пожилыми людьми

Абэ: Токио и МОК согласились перенести Олимпиаду в Японии на 2021 год

Германия поможет вернуть на Родину украинцев, находящихся в отдаленных странах

Ляшко: частные медучреждения готовятся к приему инфицированных коронавирусом

Тест на коронавирус главы газового дивизиона "Нафтогаза" Фаворова отрицателен

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Красногоровки, Березового и Новоалександровки

Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн

Во Львове правоохранители выявили около 75 тыс. бутылок водочного фальсификата

Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

Кличко призывает органы власти не допустить "бесконтрольное импортирование" коронавируса в Киев прибывающими из-за границы украинцами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА