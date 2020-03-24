Более 300 украинцам отказали во въезде в Беларусь из-за "неподтвержденной цели поездки"

В течение недели свыше 300 украинцев не смогли попасть в Беларусь, получив отказ в пересечении границы из-за "неподтвержденной цели поездки", сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"В последнее время пограничниками Украины фиксируется увеличение количества случаев отказа в пропуске гражданам Украины на территорию Республики Беларусь. В течение недели на территорию соседнего государства не смогли попасть более 300 наших соотечественников, которые направлялись через действующие пункты пропуска. Как отмечают сами путешественники, причиной в отказе им сообщают – "неподтвержденная цель поездки", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

Граждан Украины попросили учитывать эту информацию при планировании путешествий с целью экономии личных времени и денежных средств.

йКроме того, украинцам напомнили, что для предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 руководство государства неоднократно рекомендовало гражданам воздержаться от выезда за границу. "Поэтому советуем придерживаться этих рекомендаций, а в зарубежные путешествия отправляться только в случае крайней необходимости", - подчеркивается в сообщении.

В Госпорганслужбе отметили, что после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса, среди пунктов пропуска на границе с Беларусью продолжают функционировать:

- в Черниговской области: "Сеньковка – Веселовка", "Новые Яриловичи - Новая Гута", "Славутич – Комарин";

- в Киевской области: "Вильча – Александровка";

- в Житомирской области: "Выступовичи - Новая Рудня";

- в Ровенской области: "Городище - Верхний Теребежов", "Прикладники – Невель";

- в Волынской области: "Дольск – Мохро", "Домановое – Мокраны", "Пулемец – Томашовка".