Правительство рассчиталось с шахтерами за 2019г. и февраль 2020г., перечислив на выплату зарплат 327 млн грн

Кабинет министров погасил задолженность по зарплате перед работниками угольной отрасли за 2019 год и февраль 2020 года, перечислив на эти цели 327 млн грн.

"Средства в сумме 327 млн грн поступили шахтерам. С горняками рассчитались за 2019 год и февраль 2020 года", – сообщило Министерство энергетики и защиты окружающей среды со ссылкой на врио министра Виталия Шубина во вторник.

По его словам, получение заработной платы поможет людям, в частности, пройти все вызовы, поставленные распространением коронавируса.

Он также подчеркнул, что в настоящее время министерством решается вопрос обеспечения работников угольной отрасли индивидуальными средствами защиты.

В министерстве уточнили, что коммуникацию относительно общих шагов по противодействию распространению коронавируса обеспечивает специально созданный при нем Оперативный штаб, возглавляемый Шубиным.

"Оперативный штаб Минэкоэнерго осуществляет мониторинг и прогнозирование сценариев развития событий в отрасли, чтобы быть готовыми к действиям, направленным на предотвращение и реагирование на возможные чрезвычайные ситуации", – процитировала пресс-служба замглавы Минэкоэнерго Алексея Рябчина.

Как сообщалось со ссылкой на ушедшего в отставку 4 марта премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в феврале Кабинет министров направил два транша по 163 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами.

"Правительство перечислило 163 млн грн для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. До этого 5 февраля правительство направило еще 163 млн грн на погашение задолженности работникам этих шахт", – написал Гончарук в Telegram-канале 11 февраля.

Он также сообщил, что в бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли.