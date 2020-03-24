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13:42 24.03.2020

Во Львове правоохранители выявили около 75 тыс. бутылок водочного фальсификата

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Во Львове правоохранители выявили около 75 тыс. бутылок водочного фальсификата

Около 75 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры во время обысков на ликеро-водочном предприятии во Львове, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

«В понедельник, 23 марта, во время более чем 25 одновременных обысков по адресам производства, снабжения и сбережения, в местах проживания основателей и магазинах розничной торговли обнаружено и изъято около 75 тыс. фальсификата, а также более 2 млн грн налички в иностранной и национальной валюте», - сказано в сообщении.

По версии правоохранительных органов, некачественный и неучтенный алкоголь таких брендов как "President", "Наливайко", "За волю", "Monopoly" и других производили в заводских условиях, маркировали поддельными акцизными марками и распространяли через торговых агентов для дальнейшей продажи в розничной сети.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #львов #алкоголь #контрафакт #фальсификация
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