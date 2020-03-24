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13:41 24.03.2020

Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

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Ляшко: в Украине 97 подтвержденных случаев коронавируса

В Украине в настоящее время 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"За понедельник зафиксировали 11 новых случаев. Во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях. Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях

"Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты", - добавил он, отметив также, что есть лаборатории, которые будут привлекать к диагностированию в случае усложнения ситуации.

Замминистра также подчеркнул, что украинские ученые создали тесты, и они уже проходят исследования для сравнительной диагностики.

Теги: #ляшко #коронавирус #виктор_ляшко
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