Из Херсона в Израиль пытались незаконно вывезти 21 тыс. медицинских масок

Суд арестовал 21 тыс. медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона в Израиль, сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

«Херсонской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления полномочиями сотрудниками одного из частных предприятий города, которые во время действия запрета, определенного постановлением Кабинета министров Украины от 11.03.2020 года № 214, пытались экспортировать в Израиль 21 тыс. медицинских масок стоимостью более 1 млн грн», - говорится в сообщении.

Сейчас судом наложен арест на указанный груз. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.3 ст.15 ч.2 ст.364-1 УК Украины продолжается.