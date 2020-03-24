Кличко призывает органы власти не допустить "бесконтрольное импортирование" коронавируса в Киев прибывающими из-за границы украинцами

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что государственные органы должны более тщательно контролировать процесс прибытия украинцев из-за границы, чтобы не допустить бесконтрольного распространения коронавирусной инфекции в столице.

"Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, привезли эту инфекцию из-за границы. Я хочу подчеркнуть, в чем тревожность сегодняшней ситуации: в последние дни в столицу спецрейсами из-за границы прибывают десятки тысяч украинцев. Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел Украины, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается один на один", - сказал он во время онлайн-брифинга во вторник.

Кличко убежден, что все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием здоровья людей, которые прибывают из-за границы.

"К контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту, там уже толпы и очереди. А также информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны две недели находиться дома и исключительно на самоизоляции. И понимать, чтобы будут нести ответственность за нарушение таких обязательств", - подчеркнул он.

Кличко считает, что сегодня происходит "бесконтрольное импортирование инфекции в столице".